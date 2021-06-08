Художник-аноним находит скучные предметы и превращает их в яркие арт-объекты (фото)

«Все любят шоколадки! А большие шоколадки еще лучше!»

Полиция с прохладцей ищет некоего Тома Боба, чтобы предъявить ему обвинение… наверное, назовут это «эстетическим вандализмом». Потому что ничего художник не ломает и не портит, а лишь разбавляет серые виды улиц новыми красочными деталями.

Правда, делает это совершенно без разрешения и одобрения, да и само имя «Том Боб» просто условность, потому что никто его за руку пока не поймал. Более того, никто и не видел, как создается его творчество, так что не исключено, что мы имеем дело с загадочным персонажем себе на уме.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.