Беременная девушка случайно нашла кошку, которая вот-вот родит. Трогательная фотосессия

«Я почувствовала некую связь с ней из-за того, что мы обе были беременны»

Лорен Манерс всегда очень любила животных, но перед рождением дочери Кайли решила сделать перерыв и не приносить в дом собак или кошек.

«У меня была долгая история воспитания и реабилитации животных, но когда моя беременность подходила к концу, я решила, что пришло время сделать перерыв. Так как животные нуждаются в заботе, на которую у меня после появления ребенка было бы недостаточно времени», — сказала Лорен.

В то же утро, когда Лорен приняла решение больше не заводить животных, она и ее муж ехали домой после завтрака и заметили на обочине дороги раненую кошку. Девушка сразу же попросила мужа остановиться, чтобы проверить состояние котейки, и обнаружила, что она еще и беременна.

«Я почувствовала некую связь с ней из-за того, что мы обе были беременны. Мне удалось поймать ее, заманив остатками еды, и завернуть в мою куртку, чтобы доставить к ветеринару», — рассказала Лорен.

После лечения у ветеринара супруги отвезли кошку, которую назвали Голубкой, к себе домой. Они попытались найти хозяев котейки, но выяснили, что она большую часть своей жизни была бездомной. Тогда Лорен решила нарушить свое правило о животных и позаботиться о беременной кошке. Голубка быстро освоилась в своем новом доме, и две будущие мамы быстро подружились. Они очень любили проводить время вместе, особенно в последние недели беременности, пишет The Dodo.

Наконец, для Лорен настало время родов, и когда девушка вернулась из больницы вместе с дочерью, она увидела, что Голубка тоже родила: у нее было шесть очаровательных котят.

«Вполне возможно, что моя дочь и котята родились в одно время», — предположила Лорен.

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