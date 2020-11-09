В Стамбуле умерла легендарная кошка Гли, которая всю жизнь прожила в соборе Святой Софии

Кошка прославилась, когда вышла встречать Барака Обаму и Реджепа Эрдогана во время их визита в собор

Кошка Гли почти всю свою жизнь провела в соборе Святой Софии, став его неофициальным хранителем и любимицей туристов.

Она скончалась в возрасте 16 лет. Об этом сообщил в Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая.

По его словам, с 24 сентября она проходила лечение в частной ветеринарной клинике, но умерла от старости.

«Мы никогда не забудем тебя, Гли. Я очень огорчен из-за этой потери», — написал Ерликая.

Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.



24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören #Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi.



Seni hiç unutmayacağız #Gli #AyasofyaCami pic.twitter.com/Ly6IXsEMHJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2020

Гли стала знаменитой после того, как в 2009 году, когда премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган и президент США Барак Обама посещали собор, кошка вышла к ним навстречу.

Гли родилась в 2004 году, почти с самого рождения ее опекала турецкий археолог и реставратор Дефне Бали, которая работала в соборе Святой Софии. Гли родила одного котенка, девочку по кличке Каракыз, которая через год попала под туристический автобус.

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