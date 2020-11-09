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    Жизнь

    В Стамбуле умерла легендарная кошка Гли, которая всю жизнь прожила в соборе Святой Софии

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    Кошка Гли - В Стамбуле умерла легендарная кошка Гли, которая всю жизнь прожила в соборе Святой Софии
    Кошка Гли

    Кошка прославилась, когда вышла встречать Барака Обаму и Реджепа Эрдогана во время их визита в собор

    Кошка Гли почти всю свою жизнь провела в соборе Святой Софии, став его неофициальным хранителем и любимицей туристов.

    Она скончалась в возрасте 16 лет. Об этом сообщил в Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая.

    По его словам, с 24 сентября она проходила лечение в частной ветеринарной клинике, но умерла от старости.

    «Мы никогда не забудем тебя, Гли. Я очень огорчен из-за этой потери», — написал Ерликая.

    Гли стала знаменитой после того, как в 2009 году, когда премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган и президент США Барак Обама посещали собор, кошка вышла к ним навстречу.

    Гли родилась в 2004 году, почти с самого рождения ее опекала турецкий археолог и реставратор Дефне Бали, которая работала в соборе Святой Софии. Гли родила одного котенка, девочку по кличке Каракыз, которая через год попала под туристический автобус.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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