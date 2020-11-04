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    Курьез

    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото

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    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото

    Собрали для вас подборку забавных фото котов

    Сколько бы вы не наблюдали за котом, никогда не угадаете, как он будет вести себя в следующую минуту.

    Они могут спать на дверях, залезать в маленькие ящики или выполнять такие акробатические упражнения, в это трудно поверить.

    Грации некоторых четвероногих можно только позавидовать.

    В Bored Panda собрали подборку забавных фото котов, которые ведут себя очень странно.

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    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото
    Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

     Читайте также: Слабоумие и отвага: почему мужчины живут меньше женщин (курьезные фото)
    фотография кот курьез
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