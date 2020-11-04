Что случилось с этими котами? 17 курьезных фото

Собрали для вас подборку забавных фото котов

Сколько бы вы не наблюдали за котом, никогда не угадаете, как он будет вести себя в следующую минуту.

Они могут спать на дверях, залезать в маленькие ящики или выполнять такие акробатические упражнения, в это трудно поверить.

Грации некоторых четвероногих можно только позавидовать.

В Bored Panda собрали подборку забавных фото котов, которые ведут себя очень странно.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.