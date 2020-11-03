Трогательные фото животных, которые с детства сохранили свою дружбу

Необычная дружба животных вдохновляет

Когда на ваших глазах вырастает ваш любимый питомец — это прекрасно! Но когда вырастает аж несколько — это предел мечтаний! Да и самим животным лучше расти в компании, а то эти двуногие вечно куда-то пропадают.

Перед вами фотографии прекрасной дружбы разных, преимущественно домашних животных, которая началась с самых ранних моментов жизни хотя бы для одного из них.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.