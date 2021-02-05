«Вдова Кобзона». Россиян начнут поить новым алкоголем

Вдова певца заявила, что не видит в названии вина «ничего такого»

Сын российского эстрадного певца Иосифа Кобзона Андрей начнет продавать вино под брендом «Вдова Кобзона». Об этом сообщает издание ura.ru. Родственник артиста подал заявку на регистрацию товарного знака. Его обращение уже приняли к рассмотрению.

Как передает Telegram-канал Super.ru, вдова исполнителя Нелли Кобзон не знала о планах сына, однако название продукции они обсуждали давно. Она заявила, что не видит в нем «ничего такого».

«Я толком даже не знаю про это. Сын говорил, что «Вдова Клико» очень распространенное шампанское, известное, ну вот. Ну, не знаю, наверное, мы еще будем это обсуждать, я сейчас не готова вам это сказать. Я шампанское вообще не пью никогда, вино красное я могу выпить», — прокомментировала Нелли Кобзон.

Напомним, в октябре 2014 года Кобзону запретили въезд на территорию Украины за «агрессивную поддержку» присоединения Крыма к России и неоднократные публично-уничижительные отзывы о действиях Украины.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака: он боролся с заболеванием 15 лет. Артиста похоронили на Востряковском кладбище Москвы рядом с могилой его матери. Власти Москвы собираются установить памятник Кобзону за 52 миллиона

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«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.