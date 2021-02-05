«Богиня с сочными ягодицами»: беременная Ратаковски решила напомнить, как выглядит обнаженной (фото)

Американская звезда призналась, что ее ягодицы стали больше

29-летняя модель Эмили Ратаковски даже во время беременности не отказывает себе в удовольствии сделать пикантные снимки. Ратаковски запечатлела себя в ванной. Инстадива распустила волосы и полностью обнажилась. Секс-бомба подошла к зеркалу и развернулась перед ним в профиль. Модель прикрыла рукой обнаженную грудь.

Звезда подиумов и глянца призналась, что в последнее время у нее часто меняется настроение. Эмили стала себя более сентиментальной.

«Временами я чувствую себя как Винни Пух в человеческом облике, а иногда - как богиня плодородия с сочными ягодицами. На этих фото я выбрала второй вариант. В любом случае я уверена, что буду скучать по этому животику и пинающемуся малышу», — разоткровенничалась модель.

Поклонники восхитились умением Эмили быть оставаться соблазнительной даже во время беременности. «Милый животик! Ты уже скоро родишь», «Винни Пух никогда не выглядел так сексуально с большим животом», «У вас будет мальчик», «Ты просто расцвела», «Сексуальная мамочка», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года

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