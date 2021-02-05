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    Шоу-биз

    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)

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    52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг - 52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг
    Фото: @kylieminogue

    Новость подтвердила мачеха жениха

    52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж. Об этом сообщает издание The Mirror.

    Женихом поп-звезды стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ. Эту новость подтвердила мачеха Соломонса, заявив журналистами следующее: «Мы очень взволнованы предстоящим событием. Пол лишь недавно сообщил нам обо всем. Мы очень счастливы за них с Кайли. Больше я ничего говорить не буду, поскольку обещала Полу хранить молчание. А я слишком его люблю, чтобы не сдержать слова». Пара начала готовиться к свадьбе, точное место и время проведения мероприятия пока не известны. Представители певицы не подтвердили помолвку.

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    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    52-летняя поп-легенда собралась впервые выйти замуж (фото)
    instagram.com/kylieminogue/

    В издании отметили, что после ряда романов Миноуг находилась в длительных романтических отношениях и планировала выйти замуж за артиста Джошуа Сасса в 2016 году. Тогда же выяснилось, что жених не был верен певице, и помолвка была расторгнута. В 2018 году поп-звезда начала встречаться с Соломонсом. Они познакомились через общих друзей.

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    «Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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