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    Шоу-биз

    Блогерша раскрыла тайну идеальных селфи в зеркале (видео)

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    Блогерша раскрыла тайну идеальных селфи в зеркале (видео)

    Выходит, что подобные кадры — никакие не селфи, а самые обычные фотографии

    Эволюция селфи началась с фотографий в зеркале. Но как бы далеко не ушел прогресс, снимки собственного отражения по-прежнему пользуются большой популярностью.

    Особенно часто подобные снимки можно увидеть у популярных блогеров. Насмотревшись на фото в зеркале, многие пользователи сети решают повторить эти кадры и нередко сталкиваются с тем, что сделать это куда сложнее, чем кажется.

    Тиктокерша Кара Дель Торо провела целое интернет-расследование и объяснила, почему так сложно сделать идеальное селфи в зеркале. Разгадка оказалась весьма неожиданной, ведь для хорошего снимка в зеркале совсем не нужно само зеркало!

    @karajewel

    Secrets bloggers don’t want you to know part 1 #greenscreen #selfie #phototips #blogger #model

    original sound - Kara Del Toro

    Кара показала примеры удачных селфи в зеркале, которые так хочется повторить пользователям сети

    Сначала Кара предположила, что дома у блогеров повсюду висят зеркала. Как иначе объяснить тот факт, что они могут делать подобные снимки в различных комнатах?

    Но позже Кара обращает внимание на то, что на зеркалах нет ни единого пятнышка или развода. Конечно, можно предположить, что блогеры большие чистюли, но секрет идеальности куда прозаичней: на подобных снимках попросту нет зеркала. Вместо него нужен лишь еще один телефон с хорошей камерой!

    Кара решила показать, как работает этот трюк. Девушка поставила второй телефон на штатив, установила на нем отложенный режим съемки, чтобы успеть принять позу, а следом просто взяла в руки свой айфон, чтобы получить кадр «в зеркале».

    Выходит, что подобные кадры — никакие не селфи, а самые обычные фотографии!

    Видео-расследование Кары набрало в ТикТоке почти миллион просмотров и стало настоящим лайфхаком для любителей модельных кадров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости селфи TikTok новости
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