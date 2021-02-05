Блогерша раскрыла тайну идеальных селфи в зеркале (видео)

Выходит, что подобные кадры — никакие не селфи, а самые обычные фотографии

Эволюция селфи началась с фотографий в зеркале. Но как бы далеко не ушел прогресс, снимки собственного отражения по-прежнему пользуются большой популярностью.

Особенно часто подобные снимки можно увидеть у популярных блогеров. Насмотревшись на фото в зеркале, многие пользователи сети решают повторить эти кадры и нередко сталкиваются с тем, что сделать это куда сложнее, чем кажется.

Тиктокерша Кара Дель Торо провела целое интернет-расследование и объяснила, почему так сложно сделать идеальное селфи в зеркале. Разгадка оказалась весьма неожиданной, ведь для хорошего снимка в зеркале совсем не нужно само зеркало!

Кара показала примеры удачных селфи в зеркале, которые так хочется повторить пользователям сети

Сначала Кара предположила, что дома у блогеров повсюду висят зеркала. Как иначе объяснить тот факт, что они могут делать подобные снимки в различных комнатах?

Но позже Кара обращает внимание на то, что на зеркалах нет ни единого пятнышка или развода. Конечно, можно предположить, что блогеры большие чистюли, но секрет идеальности куда прозаичней: на подобных снимках попросту нет зеркала. Вместо него нужен лишь еще один телефон с хорошей камерой!

Кара решила показать, как работает этот трюк. Девушка поставила второй телефон на штатив, установила на нем отложенный режим съемки, чтобы успеть принять позу, а следом просто взяла в руки свой айфон, чтобы получить кадр «в зеркале».

Выходит, что подобные кадры — никакие не селфи, а самые обычные фотографии!

Видео-расследование Кары набрало в ТикТоке почти миллион просмотров и стало настоящим лайфхаком для любителей модельных кадров.

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