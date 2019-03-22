Ведущий проекта «Страва честi» научит украинцев готовить борщ с фаршированными раками



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Юрий Ковриженко раскроет секрет приготовления необычного блюда

В этот раз ведущий, украинский шеф-повар Юрий Ковриженко, отправится в село Опошня Полтавской области. Именно там живут хозяюшки, которые знают секреты приготовления наваристого и невероятно вкусного борща. Местные мастерицы составили больше 200 вариантов приготовления блюда: с раками, фаршированными кашей, с черносливом, лимоном, грушей и другими особыми ингредиентами, и готовы поделиться знаниями с телезрителями!

Приготовить вкусный, насыщенный и ароматный борщ – задача не из простых. У каждой хозяюшки есть личные лайфхаки и секретные составляющие блюда, но у мастериц из села Опошня их наибольшее количество. Именно за этими знаниями к ним отправляется шеф-повар Юрий Ковриженко.

Познакомившись с героинями выпуска и их семьями ближе, Юрий осознал, что в этот раз ему придется потрудиться вдвойне. Ведущему необходимо задействовать все свои знания, умения и фантазию, ведь две беременные героини выпуска попросят Юрия удовлетворить их особые кулинарные прихоти: одна из них мечтает насладиться наваристым борщом с раками, ведь просто обожает их, вторая же хозяюшка и слышать о раках не хочет. А ужин предстоит приготовить лишь один!

Чтобы осуществить задуманное, Юрий вместе с мужьями девушек создаст особый рецепт блюда – его поклонники узнают воскресным утром.