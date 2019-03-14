Медики назвали пять продуктов, от которых лучше отказаться после 30 лет



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По современным меркам 30 лет – это еще молодость

Однако ученые напоминают: физиологические процессы старения в этом возрасте уже действуют, а метаболизм замедляется. Тем, кто хочет продлить моложавость и избежать повышенного риска набора веса после 30 лет, эксперты в области питания рекомендуют отказаться от некоторых продуктов.



Продукты и напитки с добавленным сахаром

У сладкоежек морщины появляются быстрее, поскольку быстрее снижается эластичность кожи, и активнее появляется пигментация, это подтвердит любой косметолог. Повышенный сахар в крови провоцирует гликацию, консервирует коллаген - белок, обеспечивающий упругость кожи и поддерживающий овал лица. После 30 следует есть как можно меньше сахара, а всем видам сладостей предпочитать темный шоколад, фрукты и ягоды.



Изделия из белой муки

Белый хлеб, макароны и разнообразная выпечка из белой рафинированной муки повышает уровень глюкозы в крови, что как уже было сказано, становится фактором гликации, повреждающей белковые молекулы. Белая мука почти не содержит полезных веществ и в первую очередь способствует активному скоплению жира.



Пиво и коктейли

По мере прожитых лет организм все хуже метаболизирует алкоголь, что усиливает его вредное воздействие. Конкретно пиво и коктейли среди всех видов алкоголя выделяются тем, что они наиболее сильно обезвоживают. Если не хотите к 40 годам иметь морщинистую кожу, лучше откажитесь от этих напитков.



Трансжиры

Получаемые после специфической переработки дешевых растительных масел трансжиры значительно ускоряют старение кожи, делая ее более восприимчивой к ультрафиолету. Типичный источник трансжиров – маргарин, который активно используется в недорогой выпечке и полуфабрикатах. После 30 лет от этих продуктов лучше отказаться.



Колбаса

Хотите надолго сохранить молодость, красоту и здоровье? Тогда исключите из ежедневного рациона любые колбасные изделия. Консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, содержащиеся в колбасных изделиях, способствуют развитию рака желудка и других серьезных заболеваний, риск которых начинает с возрастом только расти.

Джерело: Medikforum.ru