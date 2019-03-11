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    Здоровье

    Стали известны условия продления жизни на десять лет

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    Фото: unsplash / @fezbot2000 - Стали известны условия продления жизни на десять лет
    Фото: unsplash / @fezbot2000

    Если человек ведет здоровый образ жизни, то продолжительность жизни в среднем достигает 87,6-93,1 года

    Ученые Гарвардского университета (США) доказали, что полезная пища, регулярные упражнения, поддержание здорового веса, отказ от курения и алкоголя увеличивают ожидаемую продолжительность жизни более чем на десять лет.

    Специалисты проанализировали данные нескольких многолетних исследований, в которых принимали участие от 44 тыс. До 78 000 человек. Было оценено влияние на продолжительность жизни факторов здорового образа жизни, в том числе получасовых физических нагрузок и индекса массы тела, равного 18,5-24,9 кг на квадратный метр. Оказалось, что в худшем случае для людей в возрасте 50 лет ожидаемое время жизни составляет 29 лет для женщин и 25,5 лет для мужчин.

    Однако если человек ведет здоровый образ жизни, то продолжительность жизни в среднем достигает 87,6-93,1 года. При этом роль играют все пять факторов: правильное питание, физическая активность, вес тела, умеренное употребление спиртных напитков и отказ от курения. Испытуемые этой группы добровольцев на 74 процента реже умирали в период исследования, чем те, кто вообще не придерживался полезных привычек.

    здоровый образ жизни питание
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