Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру в Париже



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Вера Брежнева instagram.com/ververa

Известная певица порадовала поклонников новым образом

37-летняя Вера Брежнева позировала в парижском отеле в рваных шортах и облегающем топе.

Певица, которая сейчас находится в столице Франции по работе, опубликовала новые снимки из Парижа. Брежнева похвасталась видом с балкона и продемонстрировала стильный look. На Веру надет черный облегающий топ и рваные джинсовые шорты с высокой талией, дополненные черным ремнем. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.

«В этот раз в Париже, как вы правильно ответили в сторис, я снова по работе и снова попробовала новое место (новый отель,- прим.ред) очень довольна своим выбором», - написала Брежнева в соцсети.