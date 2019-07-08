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    Жизнь

    Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру в Париже

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    Вера Брежнева - Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру в Париже
    Вера Брежнева
    instagram.com/ververa

    Известная певица порадовала поклонников новым образом

     37-летняя Вера Брежнева позировала в парижском отеле в рваных шортах и облегающем топе.

    Певица, которая сейчас находится в столице Франции по работе, опубликовала новые снимки из Парижа. Брежнева похвасталась видом с балкона и продемонстрировала стильный look. На Веру надет черный облегающий топ и рваные джинсовые шорты с высокой талией, дополненные черным ремнем. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.

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    Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру в Париже
    Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру в Париже
    Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру в Париже
    Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру в Париже

    «В этот раз в Париже, как вы правильно ответили в сторис, я снова по работе и снова попробовала новое место (новый отель,- прим.ред) очень довольна своим выбором», - написала Брежнева в соцсети. 

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