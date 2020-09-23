Злата «Богиня» Огневич представит новую программу в Киеве



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Сопровождать певицу будет виртуозный музыкальный коллектив Kaska Records Band

15 октября очаровательная Злата Огневич выступит с камерным концертом «Богиня» в столичном Caribbean Club Concert Hall. Певица подарит поклонникам эксклюзивный концерт – в продаже только 100 билетов.

«Мы готовим для вас особый акустический концерт, это мой музыкальный дневник, в который я собрала лучшие истории о личном», - поделилась Злата Огневич.

В камерной атмосфере певица представит свои известные хиты «Солодка кара», «Танцювати», «Єдиний», «Долоні», «Дo мене» в акустическом звучании.

Также 15 октября состоится live-премьера песен с нового альбома «Богиня», презентация которого состоялась недавно на всех стриминговых платформах. Композиции, которые вошли в новый альбом, были созданы Златой Огневич в творческом тандеме с Андреем Хлывнюком, Eyra (Светлана Кравчук), Morphom, Вадимом Лисицой, Михаилом Кошевым, The Maneken и Виталием Телезиным.

Над песнями певицы работают лучшие украинские музыканты, а в ее творческом багаже дуэты с выдающимся тенором Андреа Бочелли и участие в концерте Монсеррат Кабалье. 15 октября Злата Огневич споет только для 100 зрителей.

Сопровождать певицу будет виртуозный музыкальный коллектив Kaska Records Band в составе: Анатолий Шмаргун – барабаны, перкуссия, Александр Лозовский – гитара, Алексей Нестеренко – бас, Алексей Герман – клавишные, труба.