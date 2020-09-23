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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья

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    <p>19-летняя Соня Киперман показала смелый образ</p> <div></div> - 19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья

    19-летняя Соня Киперман показала смелый образ

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Девушка едва не засветила грудь в пикантном наряде

    Старшая дочь Веры Брежневой унаследовала яркую внешность звездной мамы. Соня учится в США, а в свободное время участвует в фотосессиях. Инстадива показала мастерство позирования.

    Популярная девушка появилась в кадре в светлом атласном мини-платье с запахом, под которое не стала надевать бюстгальтер. Дерзкий наряд едва не засветил загорелую грудь дочери певицы. Киперман сочетала его с черными сапогами. 

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    19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья
    19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья
    19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья
    19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья
    19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья
    19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Соня оставила волосы распущенными и не стала наносить макияж. Начинающая модель показала несколько эффектных ракурсов. Соня слегка запрокинула голову назад, положила руки на пояс и томно взглянула в камеру. Затем она повернулась в полупрофиль и сексуально выгнула спину.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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