19-летняя дочь Веры Брежневой эротично изогнулась в платье без белья



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19-летняя Соня Киперман показала смелый образ instagram.com/sonyaxkiperman/

Девушка едва не засветила грудь в пикантном наряде

Старшая дочь Веры Брежневой унаследовала яркую внешность звездной мамы. Соня учится в США, а в свободное время участвует в фотосессиях. Инстадива показала мастерство позирования.

Популярная девушка появилась в кадре в светлом атласном мини-платье с запахом, под которое не стала надевать бюстгальтер. Дерзкий наряд едва не засветил загорелую грудь дочери певицы. Киперман сочетала его с черными сапогами.

Соня оставила волосы распущенными и не стала наносить макияж. Начинающая модель показала несколько эффектных ракурсов. Соня слегка запрокинула голову назад, положила руки на пояс и томно взглянула в камеру. Затем она повернулась в полупрофиль и сексуально выгнула спину.

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Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.