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    Шоу-биз

    Настя Каменских с голой грудью и в стрингах шокировала мужчин: пикантные фото

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    <p>37-летняя певица Настя Каменских составила ультрасексуальный и провокационный образ</p> <div></div> - Настя Каменских с голой грудью и в стрингах шокировала мужчин: пикантные фото

    37-летняя певица Настя Каменских составила ультрасексуальный и провокационный образ

    instagram.com/kamenskux/

    Популярная певица снялась топлес на отдыхе

    37-летняя певица Настя Каменских поразила сеть откровенностью, раздевшись до трусиков. Жена рэпера Потапа предстала в красных стрингах из прозрачной ткани. Красотка выбрала любимую модель с высокой линией талии. Обнаженную грудь поп-дива кокетливо прикрыла руками.

    Звезда снялась в разных ракурсах, хвастаясь заметно похудевшей фигурой. Инстадива отказалась от макияжа и прикрыла глаза крупными солнцезащитными очками. Она эффектно позировала на фоне живописного морского пейзажа.

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    Настя Каменских с голой грудью и в стрингах шокировала мужчин: пикантные фото
    Настя Каменских с голой грудью и в стрингах шокировала мужчин: пикантные фото
    Настя Каменских с голой грудью и в стрингах шокировала мужчин: пикантные фото
    instagram.com/kamenskux/

     «Я верю в то, что все в мире - это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть, на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем», - отметила Каменских.

    «Ну, Настенька, это огонь! Удивила», «У тебя идеальная попка сердечком!», «Какая стройная и аппетитная, восторг!», «Потап, где ремень?!», «Попа как у Ким, по-другому не скажешь!», «Очень сексуально!», «Вы шикарны», «Настоящая и женственная, любви вам», «Самая красивая женщина в мире!», «Ты страстная чертовка, и похудела круто!», «То есть, мужчина, живущий напротив, мечтал увидеть вашу грудь?», «Вау, полегче, детка!», «Мой сердечный приступ – на твоей совести, плохая девочка!» - бурно прокомментировали подписчики.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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