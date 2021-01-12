Вице-президент США Камала Харрис украсила обложку американского Vogue

Съемка вызвала скандал

Американский Vogue снял для обложки своего февральского номера нового вице-президента США Камалу Харрис, которая стала первой женщиной и первой темнокожей персоной на этом посту.

На обложке Харрис позирует в полный рост в нестрогом черном костюме и черных кедах, также у номера вышла вторая, цифровая обложка (номер с ней не пошел в печать): на ней вице-президент запечатлена в более строгом светлом костюме. За съемку отвечал фотограф Тайлер Митчелл, который ранее снимал обложку Vogue с Бейонсе.

Сама Харрис и ее команда недовольны выбором фото для обложки: сообщается, что изначально в качестве основной фотографии был утвержден как раз портрет в голубом костюме, а более неформальная фотография должна была быть внутри журнала. Команда Харрис даже просила снять тираж с печати, однако журнал уже вышел.

Представители Vogue не прокомментировали дискуссию с командой Харрис, но сообщили, что журналу «нравятся все снимки Тайлера Митчелла, а более неформальный снимок вице-президента показывает живую и подлинную сущность Харрис — ее отличительную черту». В число тех, кому обложка понравилась, вошла также Мишель Обама, которая так сказала о снимке: «Это женщина, которая знает, что делает. Речь не идет о том, чтобы всем угодить или доказать определенным людям, что вы достаточно хороши для этой работы».

Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами.

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