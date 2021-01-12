Туалетная бумага превращается в руку: муж Нади Дорофеевой рассказал об ужасах отдыха на Бали
Звезды заявили об ужасах отдыха на курорте, который не могут позволить себе большинство артистов
Отпуск пары оказался полон неприятных сюрпризов
Украинская певица Надя Дорофеева провела новогодние праздники на Бали вместе с супругом – 32-летним певцом и ведущим Владимиром Дантесом. Беззаботный отдых у океана омрачило несколько особенностей индонезийского курорта. Местные жители к ним давно привыкли, а вот туристам они кажутся странными и неприятными.
«Самое бытовое — туалетная бумага. Она тут однослойная, просто папирусная. Из-за высокой влажности превращается... в руку. Местная еда заточена исключительно под завтраки, максимум бранчи. Нет, тут можно и обедать, и ужинать, но вкусно ли? Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом», — пожаловался Дантес, отметив, что питаться им с супругой приходится в основном фруктами.
Другой момент, который расстроил артистов, — насекомые и змеи в отеле. «Если бы у меня дома появились муравьи, сразу бы купил какие-то средства от них, запаниковал. Паучки, жучки кажутся чем-то абсолютно нормальным», — рассказал Дантес.
Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.
В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами.