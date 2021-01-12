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    Шоу-биз

    Туалетная бумага превращается в руку: муж Нади Дорофеевой рассказал об ужасах отдыха на Бали

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    <p>Звезды заявили об ужасах отдыха на курорте, который не могут позволить себе большинство артистов</p> <div></div> - Туалетная бумага превращается в руку: муж Нади Дорофеевой рассказал об ужасах отдыха на Бали

    Звезды заявили об ужасах отдыха на курорте, который не могут позволить себе большинство артистов

    instagram.com/vladimirdantes/

    Отпуск пары оказался полон неприятных сюрпризов

    Украинская певица Надя Дорофеева провела новогодние праздники на Бали вместе с супругом – 32-летним певцом и ведущим Владимиром Дантесом. Беззаботный отдых у океана омрачило несколько особенностей индонезийского курорта. Местные жители к ним давно привыкли, а вот туристам они кажутся странными и неприятными.

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    Туалетная бумага превращается в руку: муж Нади Дорофеевой рассказал об ужасах отдыха на Бали
    Туалетная бумага превращается в руку: муж Нади Дорофеевой рассказал об ужасах отдыха на Бали
    Туалетная бумага превращается в руку: муж Нади Дорофеевой рассказал об ужасах отдыха на Бали
    instagram.com/vladimirdantes/

    «Самое бытовое — туалетная бумага. Она тут однослойная, просто папирусная. Из-за высокой влажности превращается... в руку. Местная еда заточена исключительно под завтраки, максимум бранчи. Нет, тут можно и обедать, и ужинать, но вкусно ли? Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом», — пожаловался Дантес, отметив, что питаться им с супругой приходится в основном фруктами.

    Другой момент, который расстроил артистов, — насекомые и змеи в отеле. «Если бы у меня дома появились муравьи, сразу бы купил какие-то средства от них, запаниковал. Паучки, жучки кажутся чем-то абсолютно нормальным», —  рассказал Дантес.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами.

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    Теги: знаменитости Надя Дорофеева самые сексуальные певица шоу-бизнес отдых
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