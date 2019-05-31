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    Жизнь

    Виктория Бекхэм очаровала сеть стильным луком

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    Виктория Бекхэм - Виктория Бекхэм очаровала сеть стильным луком
    Виктория Бекхэм

    Певица и дизайнер призвала девушек носить светлые смокинги

    45-летняя звезда примерила белоснежные брюки и блейзер.

    Виктория Бекхэм считается одной из самых стильных женщин планеты. Редакторы модных изданий регулярно ставят ее наряды в пример.

    Бизнесвумен показала образ, который считает наиболее выигрышным для девушек. Виктория опубликовала кадр, на котором позировала в строгом костюме мужского кроя жемчужного оттенка в сочетании с белым топом в бельевом стиле.

    «Мой любимый белый смокинг с атласными лацками», — подписала снимок Бекхэм.


    instagram.com/victoriabeckham

    instagram.com/victoriabeckham

    Пользователи отметили, что у звезды отменный вкус: «Виктория, ты выглядишь потрясающе», «Ты настоящая ролевая модель для нас», «Обожаю твой стиль», «Тебе очень идет этот костюм».

    Виктория Бекхэм иногда выступает в качестве стилиста для своих подруг. Так, она «собрала» Еву Лонгорию для одного из мероприятий в Каннах.

    Джерело: graziamagazine.ru

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