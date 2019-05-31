Виктория Бекхэм очаровала сеть стильным луком



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Виктория Бекхэм

Певица и дизайнер призвала девушек носить светлые смокинги

45-летняя звезда примерила белоснежные брюки и блейзер.

Виктория Бекхэм считается одной из самых стильных женщин планеты. Редакторы модных изданий регулярно ставят ее наряды в пример.

Бизнесвумен показала образ, который считает наиболее выигрышным для девушек. Виктория опубликовала кадр, на котором позировала в строгом костюме мужского кроя жемчужного оттенка в сочетании с белым топом в бельевом стиле.

«Мой любимый белый смокинг с атласными лацками», — подписала снимок Бекхэм.





instagram.com/victoriabeckham

Пользователи отметили, что у звезды отменный вкус: «Виктория, ты выглядишь потрясающе», «Ты настоящая ролевая модель для нас», «Обожаю твой стиль», «Тебе очень идет этот костюм».

Виктория Бекхэм иногда выступает в качестве стилиста для своих подруг. Так, она «собрала» Еву Лонгорию для одного из мероприятий в Каннах.

Джерело: graziamagazine.ru