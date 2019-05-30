Меган Маркл заберет новорожденного сына в Америку этим летом



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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Гарри

Младший правнук королевы может совершить свое первое большое путешествие

Поклонники британской королевской семьи озабочены первым большим путешествием маленького Арчи на родину матери – в США. Стало известно, что поездка запланирована на самое ближайшее время.

Как сообщает Us Weekly со ссылкой на источник во Фрогморе, герцогиня решительно настроена отправиться в путешествие с ребенком уже этим летом.

Ранее сообщалось, что Меган намерена посетить с сыном Лос-Анджелес. Затем стало известно, что вся семья намерена отправиться в Южную Африку, а сейчас источник утверждает, что Арчи с мамой первым делом отправится в Нью-Йорк.

Мать Меган Маркл живет в Лос-Анджелесе, но в Нью-Йорке, по словам источника, у бывшей актрисы множество друзей, которых она хочет познакомить с сыном.