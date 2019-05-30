Мама Илона Маска снялась для обложки глянца: яркие фото



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instagram.com/mayemusk

Модель, диетолог и мама миллиардера, известного изобретателя, основателя компании Tesla Motors – Илона Маска, 71-летняя Мэй Маск продолжает покорять фэшн-индустрию

Женщина снялась для обложки австралийского журнала L'Officiel.

Фото с обложки глянцевого журнала Мэй Маск опубликовала на своей странице в Instagram.

Названием фотосессии стала «Космическая Одиссея» (Space Odyssey). На снимках мама миллиардера позирует в длинных «воздушных» платьях в объективе фотографа Майка Руиса (Mike Ruiz).

На обложке Мэй появилась с креативным макияжем в красно-желтых цветах и платье светло-розового цвета. Акцентом в образе стали приталенный корсет и аксессуары на платье.

Другие образы 71-летней модели получились не менее яркими и эффектными.

В 2017 году Мэй Маск приехала в Украину и рассказала в эфире «Завтрак с 1+1», как ей удается соблюдать баланс между успешной карьерой и личной жизнью и секреты, касающиеся внешнего вида.

«Я занимаюсь спортом, много гуляю и стараюсь высыпаться, ведь здоровый сон положительно влияет на внешность. Что касается питания, я очень тщательно слежу за своим рационом, поскольку могу быстро набирать вес. Поэтому небольшими порциями ем много овощей, фруктов, каш, орехов, в моем рационе всегда есть суп из фасоли и цельнозерновой хлеб», – рассказала мама Илона Маска.

Джерело: 24tv.ua