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    Фото

    Мама Илона Маска снялась для обложки глянца: яркие фото

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    Мама Илона Маска снялась для обложки глянца: яркие фото
    instagram.com/mayemusk

    Модель, диетолог и мама миллиардера, известного изобретателя, основателя компании Tesla Motors – Илона Маска, 71-летняя Мэй Маск продолжает покорять фэшн-индустрию

    Женщина снялась для обложки австралийского журнала L'Officiel.
    Фото с обложки глянцевого журнала Мэй Маск опубликовала на своей странице в Instagram.

    Названием фотосессии стала «Космическая Одиссея» (Space Odyssey). На снимках мама миллиардера позирует в длинных «воздушных» платьях в объективе фотографа Майка Руиса (Mike Ruiz).

    На обложке Мэй появилась с креативным макияжем в красно-желтых цветах и платье светло-розового цвета. Акцентом в образе стали приталенный корсет и аксессуары на платье.
    Другие образы 71-летней модели получились не менее яркими и эффектными.

    В 2017 году Мэй Маск приехала в Украину и рассказала в эфире «Завтрак с 1+1», как ей удается соблюдать баланс между успешной карьерой и личной жизнью и секреты, касающиеся внешнего вида.

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    instagram.com/mayemusk
    instagram.com/mayemusk
    instagram.com/mayemusk
    instagram.com/mayemusk
    instagram.com/mayemusk
    instagram.com/mayemusk

    «Я занимаюсь спортом, много гуляю и стараюсь высыпаться, ведь здоровый сон положительно влияет на внешность. Что касается питания, я очень тщательно слежу за своим рационом, поскольку могу быстро набирать вес. Поэтому небольшими порциями ем много овощей, фруктов, каш, орехов, в моем рационе всегда есть суп из фасоли и цельнозерновой хлеб», – рассказала мама Илона Маска.

    Джерело: 24tv.ua

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