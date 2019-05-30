На фотографии Соня запечатлена в стильном купальнике, который подчеркнул ее потянутый живот. А вот на снимке она написала интригующую надпись: «Ты мое солнце».

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Вся в мать: Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Вся в мать: Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Вся в мать: Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Вся в мать: Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Вся в мать: Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Вся в мать: Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Подписчики решили, что надпись адресована молодому человеку Сони, который и сделал этот кадр.  