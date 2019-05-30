Вся в мать: Дочь Веры Брежневой похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Соня Киперман восхитила сеть новыми снимками

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, уже совсем взрослая. В этом году девушке исполнилось 18 лет, она уже не первый год живет самостоятельно в Америке, где получает образование. В блоге Сони часто появляются смелые снимки в купальниках, на которых она демонстрирует роскошную фигуру, и на днях девушка вновь порадовала подписчиков летним фото.

На фотографии Соня запечатлена в стильном купальнике, который подчеркнул ее потянутый живот. А вот на снимке она написала интригующую надпись: «Ты мое солнце».

Подписчики решили, что надпись адресована молодому человеку Сони, который и сделал этот кадр.