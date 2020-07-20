Внучка Елизаветы II на своей свадьбе нарушила важную королевскую традицию (фото)



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31-летняя принцесса Беатрис Йоркская не стала следовать королевскому протоколу

Бабушка невесты, королева Великобритании, не возражала против такого поворота событий

Любимая внучка Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская, слишком долго ждала собственной свадьбы. Торжество приходилось несколько раз переносить: планам влюбленных мешал секс-скандал с принцем Эндрю, а потом свою лепту внесла и пандемия коронавируса. Предполагалось, что торжество состоится в следующем году, но принцесса не могла больше ждать.

Перед свадьбой она некоторое время самоизолировалась с матерью и отцом, чтобы соблюсти все необходимые меры предосторожности. Принц Эндрю все-таки повел дочь к алтарю, хотя скандального сына королевы нет на официальных фото с церемонии, на которой присутствовало всего 20 человек.

Новоиспеченная жена итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци нарушила важную королевскую традицию. Созданием обручального кольца принцессы занимался один из самых титулованных ювелиров Великобритании Шон Лин, он же и придумал дизайн ее помолвочного украшения.