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    Внучка Елизаветы II впервые вышла в свет после рождения ребенка (фото)

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    40-летняя Зара Тиндалл - Внучка Елизаветы II впервые вышла в свет после рождения ребенка (фото)
    40-летняя Зара Тиндалл

    «Какая блистательная молодая мама!»

    Накануне в Британии стартовали легендарные королевские скачки Royal Ascot. На ипподроме появились принц Чарльз и его жена Камилла, принцесса Анна, принц Эдуард и его жена Софи. Среди членов королевской семьи присутствовала и старшая внучка Елизаветы II, 40-летняя Зара Тиндалл. Открытие скачек она посетила вместе со своим супругом, Майком Тиндаллом. Это первый выход в свет британской принцессы после рождения ее сына, Лукаса.

    Зара появилась на публике в воздушном платье в горошек. Свой образ она дополнилась лодочками и игривой шляпкой. Принцесса наслаждалась компанией своего супруга и была в приподнятом настроении, передает Daily Mail. Поклонники заметили, что внучка королевы находится в отличной форме после третьих родов: «Как быстро похудела», «Стала стройнее, чем была», «Какая блистательная молодая мама», «Наряд и шляпка чудесные», «Приятно видеть их на Royal Ascot после этого трудного времени».

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    Внучка Елизаветы II впервые вышла в свет после рождения ребенка (фото)
    Внучка Елизаветы II впервые вышла в свет после рождения ребенка (фото)

    Стоит отметить, что сама Елизавета II в силу своей занятости пропустила мероприятие. В прошлом году королева тоже не появилась на скачках. По словам инсайдера, она постарается появиться там в ближайшие дни: «Королева обожает скачки и никогда их не пропускает. Она искренне любит лошадей, поэтому ей жаль пропускать такое событие».

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным
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    Внучка Елизаветы II впервые вышла в свет после рождения ребенка (фото)