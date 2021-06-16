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    Автопортрет Курта Кобейна ушел с молотка за сотни тысяч долларов

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    Автопортрет Курта Кобейна ушел с молотка за сотни тысяч долларов

    Кобейн подарил рисунок фотографу, который работал вместе с ним во время промотура альбома Nevermind в Сингапуре в 1992 году

    В США автопортрет, нарисованный Куртом Кобейном в 1992 году, продали на аукционе за $281 тысячу. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

    На карикатуре изображен музыкант с гитарой и текст: «Курт Кобейн — рок-звезда. Я не умею играть, и мне наплевать!» Автопортрет помещен в белую картонную рамку. Общий размер лота — 38 сантиметров на 30,5 сантиметра.

    Кобейн сделал рисунок черным фломастером на бумаге музыкального продюсерского центра TNT Music Centre. Он подарил его фотографу Жаку Чонгу, который работал вместе с ним во время промотура альбома Nevermind группы Nirvana в Сингапуре.

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    В мае прядь из шести волос с головы Курта Кобейна продали на аукционе за $14 тысяч (больше 1 миллиона рублей). Самый длинный волос из пряди имеет длину чуть больше 5 сантиметров. А в апреле фотограф Джесси Фроман выставил на аукцион 104 фотографии Кобейна, сделанные на его последней фотосессии, в виде NFT — невзаимозаменямых токенов, позволяющих покупателям приобрести право собственности на цифровой товар.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости аукцион шоу-бизнес
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    Автопортрет Курта Кобейна ушел с молотка за сотни тысяч долларов