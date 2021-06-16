Автопортрет Курта Кобейна ушел с молотка за сотни тысяч долларов

Кобейн подарил рисунок фотографу, который работал вместе с ним во время промотура альбома Nevermind в Сингапуре в 1992 году

В США автопортрет, нарисованный Куртом Кобейном в 1992 году, продали на аукционе за $281 тысячу. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

На карикатуре изображен музыкант с гитарой и текст: «Курт Кобейн — рок-звезда. Я не умею играть, и мне наплевать!» Автопортрет помещен в белую картонную рамку. Общий размер лота — 38 сантиметров на 30,5 сантиметра.

Кобейн сделал рисунок черным фломастером на бумаге музыкального продюсерского центра TNT Music Centre. Он подарил его фотографу Жаку Чонгу, который работал вместе с ним во время промотура альбома Nevermind группы Nirvana в Сингапуре.

В мае прядь из шести волос с головы Курта Кобейна продали на аукционе за $14 тысяч (больше 1 миллиона рублей). Самый длинный волос из пряди имеет длину чуть больше 5 сантиметров. А в апреле фотограф Джесси Фроман выставил на аукцион 104 фотографии Кобейна, сделанные на его последней фотосессии, в виде NFT — невзаимозаменямых токенов, позволяющих покупателям приобрести право собственности на цифровой товар.

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