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    Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)

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    Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)

    Купленная квартира шесть лет приносит футболисту лишь убытки

    Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пытается избавиться от квартиры в США, которая приносит ему лишь убытки, пишет Mundo Deportivo.

    В 2015 году Криштиану купил квартиру в знаменитой «Башне Трампа» в Нью-Йорке за 15 миллионов евро, но с тех пор собственность не принесла футболисту доходов.

    Последние годы Роналду пытается избавиться от квартиры, но ее стоимость только падает за плохого имиджа бывшего президента США.

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    Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)
    Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)
    Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)
    Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)
    Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)

    По данным американских СМИ, в 2019 году португалец выставил квартиру на продажу, прося за нее около 9 миллионов долларов. Однако отсутствие предложений вынудило его снизить предложение до 7,75 миллиона долларов. Почти в половину от той суммы, за которую португалец купил недвижимость.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)