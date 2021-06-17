Хоромы за 15 миллионов. Как выглядит шикарная квартира Роналду в Нью-Йорке (фото)

Купленная квартира шесть лет приносит футболисту лишь убытки

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду пытается избавиться от квартиры в США, которая приносит ему лишь убытки, пишет Mundo Deportivo.

В 2015 году Криштиану купил квартиру в знаменитой «Башне Трампа» в Нью-Йорке за 15 миллионов евро, но с тех пор собственность не принесла футболисту доходов.

Последние годы Роналду пытается избавиться от квартиры, но ее стоимость только падает за плохого имиджа бывшего президента США.

По данным американских СМИ, в 2019 году португалец выставил квартиру на продажу, прося за нее около 9 миллионов долларов. Однако отсутствие предложений вынудило его снизить предложение до 7,75 миллиона долларов. Почти в половину от той суммы, за которую португалец купил недвижимость.

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