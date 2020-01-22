Внук Назарбаева заявил, что его хотят убить



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Внук экс-президента попросил королеву Великобритании позвонить Нурсултану Назарбаеву

«В скором времени они меня будут пытаться убить», - заявил Айсултан.

В июне прошлого года внука первого президента Казахстана Айсултана обвинили в нападении на британского полицейского, за что он получил год условного срока. Известный своим пристрастием к наркотикам и попыткой покончить с собой объявился в Фейсбуке и заявил, что его хотят убить или поместить в психбольницу.

«В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо, как отца моего, в камере повесят! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом», - заявил Айсултан.

Внук экс-президента попросил королеву Великобритании позвонить Нурсултану Назарбаеву и извиниться за то, что она «боялась вмешиваться» в ситуацию. «Моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын», - добавил Айсултан. Он также призвал всех задуматься, «хотим ли мы на сегодняшний день жить в настолько далекой от Бога стране».