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    Жизнь

    Внук Назарбаева заявил, что его хотят убить

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    Внук экс-президента попросил королеву Великобритании позвонить Нурсултану Назарбаеву - Внук Назарбаева заявил, что его хотят убить
    Внук экс-президента попросил королеву Великобритании позвонить Нурсултану Назарбаеву

    «В скором времени они меня будут пытаться убить», - заявил Айсултан.

    В июне прошлого года внука первого президента Казахстана Айсултана обвинили в нападении на британского полицейского, за что он получил год условного срока. Известный своим пристрастием к наркотикам и попыткой покончить с собой объявился в Фейсбуке и заявил, что его хотят убить или поместить в психбольницу.

    «В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо, как отца моего, в камере повесят! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом», - заявил Айсултан.

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    Внук экс-президента попросил королеву Великобритании позвонить Нурсултану Назарбаеву и извиниться за то, что она «боялась вмешиваться» в ситуацию. «Моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын», - добавил Айсултан. Он также призвал всех задуматься, «хотим ли мы на сегодняшний день жить в настолько далекой от Бога стране».

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