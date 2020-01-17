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    Шоу-биз

    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков

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    <p>По словам актрисы, все происходило в Мексике и оставила ей незабываемые впечатление</p> <div></div> - Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков

    По словам актрисы, все происходило в Мексике и оставила ей незабываемые впечатление

    Актриса дала откровенное интервью изданию The Sun

    Зарубежное издание The Sun сообщает о том, что актриса Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотических средств. Как рассказывает СМИ, 47-летняя артистка сделала это вместе со своим мужем, 48-летним продюсером Брэдом Фалчуком. По словам актрисы, все происходило в Мексике и оставила ей незабываемые впечатление, повторять которые она не хотела бы.

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    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков
    Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков

    «Это было крайне эмоционально», - рассказала Гвинет.

    Что заставило ее пойти на такое признание, пока не понятно, но ясно, что отношение общества к ней теперь изменится, ведь наркотики всегда несут лишь вред.

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    знаменитости актриса наркотики новости
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