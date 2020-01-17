Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотиков



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По словам актрисы, все происходило в Мексике и оставила ей незабываемые впечатление

Актриса дала откровенное интервью изданию The Sun

Зарубежное издание The Sun сообщает о том, что актриса Гвинет Пэлтроу призналась в употреблении наркотических средств. Как рассказывает СМИ, 47-летняя артистка сделала это вместе со своим мужем, 48-летним продюсером Брэдом Фалчуком. По словам актрисы, все происходило в Мексике и оставила ей незабываемые впечатление, повторять которые она не хотела бы.

«Это было крайне эмоционально», - рассказала Гвинет.

Что заставило ее пойти на такое признание, пока не понятно, но ясно, что отношение общества к ней теперь изменится, ведь наркотики всегда несут лишь вред.