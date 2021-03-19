Волонтеры спасли плачущего щенка и превратили его в блистательного красавца (видео)

Добрые люди спасли от страшной участи животное, брошенное погибать

Год назад представители благотворительной организации UnderdogSrilanka, спасающей бездомных животных на Шри-Ланке, нашли на улице крошечного щенка. Тело малыша было грязным, чесалось и шелушилось, а шерсти почти не осталось. Когда они подошли к бедолаге, тот пронзительно заскулил, но дружелюбно завилял хвостиком. Животное завернули в полотенце и срочно отправили к ветеринару.

«Привет, я щенок. Я все еще очень маленькая, но я больше не знаю, где моя мама. Я осталась совсем одна на автобусной остановке, была напугана, голодна, и все мое тело очень зудело. Я целыми днями чесала его, но становилось только хуже», - из поста со страницы Салли в Инстаграме.

Выяснилось, что щенок страдает чесоткой, и его немедленно принялись лечить. Купания, мази, питательная еда и забота — как раз то, что было нужно брошенной на произвол судьбы крошке, которую назвали Салли.

Шло время, болезнь Салли отступала. Хвостатая росла и набиралась сил, купаясь в любви и ласке. У нее оказались игривый веселый нрав и очень добрый характер. Из грязно-серого, потерявшего шерсть щенка она превратилась в рыжую красавицу, которая нашла себе много друзей и дарит любовь и радость всем, кого встречает на своем пути. Крошке завели страницу в "Инстаграме", где рассказали ее нелегкую, но со счастливым концом историю.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.