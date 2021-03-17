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    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)

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    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)

    Хозяева не упускают возможности сделать фотографии своих любимцев в необычные моменты

    Если в каждом маленьком ребенке есть по 200 грамм взрывчатки, то абсолютно все питомцы без исключения могут похвастаться как минимум килограммом дурашливости. А в некоторых кошках и собаках объемы шалостей и озорства могут превышать 50% их веса!

    Естественно, хозяева не упускают возможности сделать фотографии своих любимцев в моменты, когда они выглядят так, будто у них сбились все настройки. В итоге все могут увидеть, насколько забавно выглядят «сломавшиеся» собаки и кошки.

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    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)

    «Я уверена, что у меня самый приставучий кот в мире», «Кот любит, чтобы его поднимали на руках, целовали, обнимали. Больше всего он любит спать у меня на коленях. Вот что происходит, когда я говорю ему, что он не может сидеть у меня на коленях, когда я работаю», «Пес сломался», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.

    Читайте также: С этими зловещими котятами вам лучше не связываться. Подборка курьезных фото
    Теги: шутки кот курьез животные
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