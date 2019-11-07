Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье



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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась новым откровенным нарядом Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда вместе с мужем посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

39-летняя Ким Кардашьян показала, как подбирает образ для выхода в свет. На снимке звезда была запечатлена в момент примерки стильного наряды. Она позировала в приталенном мини-платье с разрезом до бедра. Оно обнажило плечи модели. Кардашьян распустила длинные волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

«Влезла», – иронично пошутила Ким над размером платья.

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