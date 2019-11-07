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    Жизнь

    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье

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    <p>Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась новым откровенным нарядом</p> <p>Фото: instagram.com/kimkardashian/</p> <p></p> <div></div> - Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян похвасталась новым откровенным нарядом

    Фото: instagram.com/kimkardashian/

    Звезда вместе с мужем посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

    39-летняя Ким Кардашьян показала, как подбирает образ для выхода в свет. На снимке звезда была запечатлена в момент примерки стильного наряды. Она позировала в приталенном мини-платье с разрезом до бедра. Оно обнажило плечи модели. Кардашьян распустила длинные волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

    «Влезла», – иронично пошутила Ким над размером платья.

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    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье
    Все прелести наружу: Ким Кардашьян примеряла слишком маленькое платье

     Читайте также: Настя Каменских в кожаном платье похвасталась тонкой талией и выступила на мексиканском телевидении
    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
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