Возлюбленная Руслана Квинты презентовала новое видео



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Dj Nana Телегид

В клипе dj Nana снялась полуобнаженной

Экс-участница группы Nikita и возлюбленная украинского композитора Руслана Квинты dj Nana показала клип, где танцует в мантии на голое тело.

Полы черного атласного наряда с вышивкой из бисера распахнуты, обнажают грудь, ножки и бедра звезды. Анастасия Кумейко показала в клипе и другой наряд - красное боди.

Поклонники пришли в восторг не только от новой композиции, которая получила название «Птица», но и от пикантного видеоряда.

« Какой красивый и чувственный клип! Нана, поздравляю с премьерой», «Сексуальная, пластичная, саунд хорош, видео-достойное», - пишут поклонники артистки.