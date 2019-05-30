  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Возлюбленная Руслана Квинты презентовала новое видео

    • Розсилка
    Dj Nana - Возлюбленная Руслана Квинты презентовала новое видео
    Dj Nana
    Телегид

    В клипе dj Nana снялась полуобнаженной

    Экс-участница группы Nikita и возлюбленная украинского композитора Руслана Квинты dj Nana показала клип, где танцует в мантии на голое тело.

    Полы черного атласного наряда с вышивкой из бисера распахнуты, обнажают грудь, ножки и бедра звезды. Анастасия Кумейко показала в клипе и другой наряд - красное боди. 

    Поклонники пришли в восторг не только от новой композиции, которая получила название «Птица», но и от пикантного видеоряда.

    « Какой красивый и чувственный клип! Нана, поздравляю с премьерой», «Сексуальная, пластичная, саунд хорош, видео-достойное», - пишут поклонники артистки.

    Читайте також
    Украинская музыка самые сексуальные Dj Nana
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ