Украинская телеведущая рассказала о борьбе с онкологией



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Украинская телеведущая Алла Мазур

Телеведущая поделилась, как сейчас себя чувствует и какие прогнозы дают врачи

Украинская телеведущая Алла Мазур осенью в прошлом году ошеломила признанием о том, как борется с онкозаболеванием. Месяц назад она вернулась к работе в эфире. На днях, Мазур рассказала, как себя чувствует и как проходит ее лечение в программе «Світське життя».

«Я очень благодарна всей стране, которая волновалась за меня, это правда. Рада, что рискнула и сообщила это публично, потому что я считаю, что нам очень важно научиться говорить о сложных вещах вслух. Я сейчас, слава богу, чувствую себя хорошо. Последние анализы показали, что все движется позитивно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе. Хочу передать свой позитивный настрой в первую очередь тем, кто только услышал подобный диагноз. Он страшит многих и многие думают, стоит ли вступать в эту сложную, длительную и дорогостоящую борьбу. Но призываю всех – не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не упустить это время, то процесс лечения и выздоровление происходит значительно быстрее», - поделилась знаменитость.

Кроме того, Алла Мазур поделилась, трудно ли ей было решиться объявить о болезни публично. Так, ведущая призналась, что советовалась с друзьями, семьей и коллегами, поскольку она медийный человек.

«Мы вместе пришли к выводу, что это будет полезно для всех. Я должна сказать, что эффект от этого есть. Это стало шоком и открытием для многих людей, но вместе с тем – толчком идти и проверяться. Немало моих знакомых сказали, что после моей публикации они пошли и проверили состояние своего здоровья», - рассказала звезда.