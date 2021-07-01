  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Вышел первый тизер новой «Золушки» с гендерно-нейтральной феей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вышел первый тизер новой «Золушки» с гендерно-нейтральной феей

    Премьера фильма состоится в сентябре

    Стриминговый сервис Amazon Prime показал первый тизер предстоящей адаптации сказки «Золушка» с Билли Портером в роли гендерно-нейтральной феи-крестной.

    Новая версия «Золушки» выйдет в формате мюзикла. Сюжет из классической сказки о трудолюбивой девушке, которой фея-крестная помогает воплотить в жизнь желания и стремления, останется практически тем же, обещал Портер.

    Главную роль исполнила латиноамериканская певица Камила Кабельо, а ее возлюбленного сыграл Николас Голицын. Роль короля досталась Пирсу Броснану.

    Премьера состоится на Amazon Prime 3 сентября.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

    Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)
    Теги: знаменитости кино Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вышел первый тизер новой «Золушки» с гендерно-нейтральной феей