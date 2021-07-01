Вышел первый тизер новой «Золушки» с гендерно-нейтральной феей

Премьера фильма состоится в сентябре

Стриминговый сервис Amazon Prime показал первый тизер предстоящей адаптации сказки «Золушка» с Билли Портером в роли гендерно-нейтральной феи-крестной.

Новая версия «Золушки» выйдет в формате мюзикла. Сюжет из классической сказки о трудолюбивой девушке, которой фея-крестная помогает воплотить в жизнь желания и стремления, останется практически тем же, обещал Портер.

Главную роль исполнила латиноамериканская певица Камила Кабельо, а ее возлюбленного сыграл Николас Голицын. Роль короля досталась Пирсу Броснану.

Премьера состоится на Amazon Prime 3 сентября.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.