Вышел первый тизер новой «Золушки» с гендерно-нейтральной феей
Премьера фильма состоится в сентябре
Стриминговый сервис Amazon Prime показал первый тизер предстоящей адаптации сказки «Золушка» с Билли Портером в роли гендерно-нейтральной феи-крестной.
Новая версия «Золушки» выйдет в формате мюзикла. Сюжет из классической сказки о трудолюбивой девушке, которой фея-крестная помогает воплотить в жизнь желания и стремления, останется практически тем же, обещал Портер.
Главную роль исполнила латиноамериканская певица Камила Кабельо, а ее возлюбленного сыграл Николас Голицын. Роль короля досталась Пирсу Броснану.
Премьера состоится на Amazon Prime 3 сентября.
Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.
Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике
Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.