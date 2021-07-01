Звезды «Властелина колец» рассказали об обнаженной сцене, которая едва не попала в фильм

Ведущий вечернего шоу Кольбер также подчеркнул, что в оригинальном романе Толкина хоббиты раздевались догола

Британские актеры Доминик Монаган и Билли Бойд рассказали об обнаженной сцене, которая почти появилась во «Властелине колец». Они поделились историей в эфире вечернего ток-шоу с телеведущим Стивеном Кольбером, отрывок которой доступен на YouTube.

Звезды фэнтезийной кинотрилогии Питера Джексона в ходе беседы вспомнили о спорах о наготе в предстоящем сериале по мотивам произведений писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Оба артиста выступили против фанатских прений по поводу нового многосерийного приквела студии Amazon, возможно, включающего в себя изображение обнаженной натуры.

В ответ на комментарии поклонников фильма относительно грядущего сериала о Средиземье Бойд вспомнил более «взрослую» сцену, придуманную сценаристкой оригинальной картины Филиппой Бойенс, которая почти была допущена во «Властелин колец».

«Она написала сцену, потому что мы постоянно шутили и заводили людей (…), [и] она сказала: "О, это новая сцена, которую мы снимаем на следующей неделе, с Энтами (…). Когда Мерри и Пиппин забираются на Древоборода, он пугается и трясет своими ветвями, отчего вы, ребята, падаете, и когда вы ударяетесь обо все ветви на пути вниз, к тому времени, когда вы падаете на землю, вы уже голые. И Мерри поворачивается к Пиппину и говорит: "Холодно, не правда ли?". На что Пиппин отвечает: "Обними меня, Мерри"», — вспомнил актер. Он отметил, что эта сцена явно была шуточной, как и многие другие эпизоды с участием персонажей Мерри и Пиппина, однако она бы говорила об истинности исходного текста «Властелина колец» и более зрелых темах, поднимаемых в нем.

Ведущий вечернего шоу Кольбер также подчеркнул, что в оригинальном романе Толкина хоббиты раздевались догола, поэтому в обнаженных сценах нет ничего, что бы нарушало целостность повествования истории на экране.

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