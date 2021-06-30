Палестинская супермодель в слишком откровенном топе взбудоражила фантазию фанатов

Фанаты оценили стройную фигуру манекенщицы в комментариях под постом

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном наряде и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 24-летняя знаменитость фотографирует себя в зеркало в студии дизайнера Симона Порта Жакмюса в Париже. На ней — короткий розовый топ, частично обнажающий грудь, а также широкие бежевые брюки бренда Jacquemus. Волосы Хадид распущены, а ее образ дополнил золотистый браслет. Публикация набрала больше 1,5 миллиона лайков.

Фанаты оценили стройную фигуру манекенщицы в комментариях под постом. «Тело мечты», «Ты просто богиня», «Ты самая красивая женщина на планете!», «Идеальная», «Боже, вот это фигура», — восхищались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.