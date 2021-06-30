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    Скандальная рэп-дива оригинально сообщила о беременности (фото)

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    Рэперша Карди Би - Скандальная рэп-дива оригинально сообщила о беременности (фото)
    Рэперша Карди Би
    instagram.com/iamcardib/

    Откровенный кадр за считаные часы набрал около 11 млн просмотров

    Популярная американская рэперша Белкалис Марленис Альманзар, известная как Карди Би, поделилась с поклонниками в Инстаграме пикантным фото, где предстала полностью обнаженной. 28-летняя певица показала не только пышные формы и объемные татуировки, но и большой живот, который, как и грудь, оказался окрашен в белый цвет.

    Ранее на церемонии BET Awards она сообщила, что ждет второго ребенка от мужа рэпера Offset из группы Migos. Артистка появилась на сцене в блестящем комбинезоне с прозрачной тканью в области живота.

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    Скандальная рэп-дива оригинально сообщила о беременности (фото)
    Скандальная рэп-дива оригинально сообщила о беременности (фото)
    Скандальная рэп-дива оригинально сообщила о беременности (фото)
    instagram.com/iamcardib/

    Откровенный кадр за считаные часы набрал около 11 млн просмотров, и рэпершу засыпали поздравлениями звезды и блогеры, среди которых оказались Хлои Кардашьян, Селена Гомес и Lil Nas X. Юзеры писали, что Карди отлично выглядит, и желали, чтобы у нее родился мальчик, так как звезда уже воспитывает дочку.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Скандальная рэп-дива оригинально сообщила о беременности (фото)