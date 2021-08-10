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    Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)

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    Сын американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи Рокко Ричи - Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)
    Сын американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи Рокко Ричи
    instagram.com/therake/

    Рокко Джон Ричи родился 11 августа 2000 года

    Сын американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи Рокко Ричи впервые дебютировал в качестве модели. Снимки появились в Instagram-аккаунте журнала The Rake.

    Известно, что 20-летний манекенщик стал участником фотосессии, выполненной в стиле 1950-х годов. На размещенных черно-белых кадрах Ричи позирует с другими моделями на природе в белой рубашке и классическом костюме, который состоит из широких брюк и пиджака. Его образ дополнили кожаные ботинки и галстук с узором.

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    Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)
    Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)
    Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)
    Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)
    Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)
    Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)
    instagram.com/therake/

    Помимо этого, сына Мадонны также запечатлели рядом со старинным автомобилем. Автор съемки пуэрториканский модный фотограф Арнальдо Анайя-Лукка (Arnaldo Anaya-Lucca), который прославился благодаря сотрудничеству с люксовым брендом Ralph Lauren.

    Рокко Джон Ричи родился 11 августа 2000 года. Его родители прожили вместе с 2000 до 2008 года.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)