Сын Мадонны и Гая Ричи стал моделью (фото)

Рокко Джон Ричи родился 11 августа 2000 года

Сын американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи Рокко Ричи впервые дебютировал в качестве модели. Снимки появились в Instagram-аккаунте журнала The Rake.

Известно, что 20-летний манекенщик стал участником фотосессии, выполненной в стиле 1950-х годов. На размещенных черно-белых кадрах Ричи позирует с другими моделями на природе в белой рубашке и классическом костюме, который состоит из широких брюк и пиджака. Его образ дополнили кожаные ботинки и галстук с узором.

Помимо этого, сына Мадонны также запечатлели рядом со старинным автомобилем. Автор съемки пуэрториканский модный фотограф Арнальдо Анайя-Лукка (Arnaldo Anaya-Lucca), который прославился благодаря сотрудничеству с люксовым брендом Ralph Lauren.

Рокко Джон Ричи родился 11 августа 2000 года. Его родители прожили вместе с 2000 до 2008 года.

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