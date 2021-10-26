Японская принцесса вышла замуж за однокурсника и лишилась титула (фото)

Перед свадьбой Мако посетила своих родителей

Дочь наследного принца Акисино, японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина, ее однокурсника из Международного христианского университета в Токио Кэй Комуро. Об этом сообщает телеканал NHK.

30-летняя представительница династии отправилась на бракосочетание из резиденции, где проживала с родителями и младшей сестрой. С этого момента она покинула императорскую семью, лишилась пособия и носит имя Мако Комуро. Девушка отныне является обычной гражданкой Японии.

Перед свадьбой Мако посетила своих родителей, принца Акисино и принцессу Кико, а также бабушку и деда, бывших императора Акахито и императрицу Митико. Реакция общественности на замужество принцессы оказалась негативной, после ее ухода из императорской семьи обострится проблема быстрого сокращения династии монархов.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.