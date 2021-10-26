Сколько Оля Полякова платит за прием у швейцарского психотерапевта

Звезда занимается психологическими проблемами с экспертом из Швейцарии

Украинская поп-звезда Оля Полякова в программе «Светская жизнь» призналась, что общается с с психотерапевтом из Швейцарии.

Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

«Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.

Избавиться от тревожных эмоций и помогает психотерапевт. Знаменитость призналась, что за консультации платит столько, сколько бы платила и в Киеве, – 100 евро (более трех тысяч гривен).

Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.