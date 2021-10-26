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    Сколько Оля Полякова платит за прием у швейцарского психотерапевта

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    Певица Оля Полякова - Сколько Оля Полякова платит за прием у швейцарского психотерапевта
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Звезда занимается психологическими проблемами с экспертом из Швейцарии

    Украинская поп-звезда Оля Полякова в программе «Светская жизнь» призналась, что общается с с психотерапевтом из Швейцарии.

    Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

    «Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.

    Избавиться от тревожных эмоций и помогает психотерапевт. Знаменитость призналась, что за консультации платит столько, сколько бы платила и в Киеве, – 100 евро (более трех тысяч гривен).

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Сколько Оля Полякова платит за прием у швейцарского психотерапевта