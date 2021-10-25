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    «Шикидым» и «Лейла». Экс-жена Павлика рассказала, как появились лучшие хиты артиста

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    Лора Созаева, бывшая жена певца Виктора Павлика - «Шикидым» и «Лейла». Экс-жена Павлика рассказала, как появились лучшие хиты артиста
    Лора Созаева, бывшая жена певца Виктора Павлика
    instagram.com/lora.sozaeva/

    Женщина поблагодарила артиста за любовь

    Бывшая жена Виктора Павлика Лора Созаева в своем Инстаграме предалась воспоминаниям о тех временах, когда была вместе с певцом. Артистка поделилась архивным клипом Павлика на песню «Лейла», в котором сыграла главную роль. В видео и Павлик, и Созаева очень молодые и безумно влюбленные.

    Интересно, что женщина поблагодарила экс-супруга за совместно проведенное время и за его любовь.

    «Ты - моя гордость! Витя, я благодарна тебе за прекрасный отрезок жизни, проведенный вместе. Ты очень достойный мужчина и прекрасный человек. Спасибо тебе за любовь и за прекрасные моменты, подаренные друг другу. Это прекрасное время, совместно прожитое в Турции, осталось в этом видео», — прокомментировала Созаева.

    Также она ответила на обвинения в ее адрес, в свое время она разбила предыдущую семью Павлика, как это сейчас сделала Екатерина Репяхова, нынешняя жена звезды. Чтобы расставить точки над "и" Созаева рассказала историю знакомства с Павликом:

    «Я приехала в Тернопольскую филармонию на работу. Виктор хотел пригласить меня в ресторан, но я отказала. Через год, он снова пригласил меня и друзей. Но оказалось, что можем только мы вдвоем пройти в ресторан. Мы поужинали, но в последствии я сказала, что не чувствую к нему любви. Но он не перестал добиваться меня. А через полгода пришел и сказал, что развелся. Я не собиралась замуж, более того я подписала контракт на рабочую поездку в Турцию. Он оставил свой музыкальный коллектив и поехал за мной. Если бы я не уехала, а он не поехал за мной - никогда бы поклонники не услышали песен "Шикидым", "Лейла", Яна», — поделилась Лора.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Шикидым» и «Лейла». Экс-жена Павлика рассказала, как появились лучшие хиты артиста