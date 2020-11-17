Миллиардерша Кайли Дженнер в корсете без белья показала новый особняк (фото)

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» подчеркнула все достоинства своей фигуры

23-летняя инстадива Кайли Дженнер – любительница нарядов, которые выделяют ее женственные формы, будь то спортивная форма или же бикини для принятия солнечных ванн.

Сегодня сестра Ким Кардашьян появилась перед объективом камеры в кожаном костюме шоколадного оттенка. Верх представлял собой корсет без бретелей с острыми краями. Он подчеркнул пышное декольте телезвезды, а также ее стройную талию. Кайли открыла изящную шею и точеные плечи. Брюки с высокой посадкой облегали пышные бедра теледивы.

Блогерша зашла в комнату и встала у окна, солнечный свет падал на ее лицо. Кайли довольно закрыла глаза. Она позировала в новом доме на Беверли-Хиллз, который купила в апреле за 37 миллионов долларов. «Нанесла помаду из своей новой коллекции «Гринч — похититель Рождества». Этот цвет идеально подходит для праздников», — написала Кайли.

Поклонники оценили ее образ, а некоторых удивила композиция снимка. «О, этот аутфит!», «Я думал, растение за твоей спиной – это твои волосы», «Кто еще думал, что растение – это ее волосы?», «Горячая!», «У нее прекрасное лицо», «Любим тебя, малышка Кайли!», «Ты девушка Бэтмена!» — высказались подписчики.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.