  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Миллиардерша Кайли Дженнер в корсете без белья показала новый особняк (фото)

    • Розсилка
    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер примерила пикантный облегающий костюм</p> <div></div> - Миллиардерша Кайли Дженнер в корсете без белья показала новый особняк (фото)

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер примерила пикантный облегающий костюм

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» подчеркнула все достоинства своей фигуры

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер – любительница нарядов, которые выделяют ее женственные формы, будь то спортивная форма или же бикини для принятия солнечных ванн.

    Сегодня сестра Ким Кардашьян появилась перед объективом камеры в кожаном костюме шоколадного оттенка. Верх представлял собой корсет без бретелей с острыми краями. Он подчеркнул пышное декольте телезвезды, а также ее стройную талию. Кайли открыла изящную шею и точеные плечи. Брюки с высокой посадкой облегали пышные бедра теледивы.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Миллиардерша Кайли Дженнер в корсете без белья показала новый особняк (фото)
    Миллиардерша Кайли Дженнер в корсете без белья показала новый особняк (фото)
    Миллиардерша Кайли Дженнер в корсете без белья показала новый особняк (фото)
    Миллиардерша Кайли Дженнер в корсете без белья показала новый особняк (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Блогерша зашла в комнату и встала у окна, солнечный свет падал на ее лицо. Кайли довольно закрыла глаза. Она позировала в новом доме на Беверли-Хиллз, который купила в апреле за 37 миллионов долларов. «Нанесла помаду из своей новой коллекции «Гринч — похититель Рождества». Этот цвет идеально подходит для праздников», — написала Кайли.

    Поклонники оценили ее образ, а некоторых удивила композиция снимка. «О, этот аутфит!», «Я думал, растение за твоей спиной – это твои волосы», «Кто еще думал, что растение – это ее волосы?», «Горячая!», «У нее прекрасное лицо», «Любим тебя, малышка Кайли!», «Ты девушка Бэтмена!» — высказались подписчики.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

     Смотрите также: Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies