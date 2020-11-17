Парикмахер раскрыл секрет интимной стрижки Мэрилин Монро

Секрет интимной стрижки артистки раскрыл ее парикмахер

Голливудская актриса Мэрилин Монро высветлила волосы на лобке ради того, чтобы выйти на публику в обтягивающем платье без нижнего белья. Секрет интимной стрижки артистки раскрыл ее парикмахер Кеннет Баттелл в посмертно изданной биографии под названием Kenneth. Shear Elegance («Элегантность ножниц», созвучно с «Сама элегантность»), пишет Daily Mail.

По словам Баттелла, именно он надоумил Монро на этот ход перед ее появлением на премьере фильма «В джазе только девушки». Некий продюсер пролил на платье актрисы шампанское, из-за чего ее тело стало видно через мокрый шелк. Парикмахер предложил ей надеть нижнее белье, чтобы публика не увидела лобковые волосы актрисы, однако та отказалась, после чего он предложил выбелить их.

«В итоге, когда на нее светили софиты, ничего не проявилось», — приводятся слова Баттелла в книге.

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«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.