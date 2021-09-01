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    Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием

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    Виктор и Екатерина Ющенко в браке с 1998 года Фото: Виктор Ющенко / Facebook - Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием

    Виктор и Екатерина Ющенко в браке с 1998 года

    Фото: Виктор Ющенко / Facebook

    Екатерина Ющенко родилась в семье украинских эмигрантов в Чикаго

    Третий президент Украины Виктор Ющенко поздравил «милейшую, нежную, добрую, красивую и мудрую» жену Екатерину с 60-летием.

    «Сегодня замечательный день - в моей любимой жены день рождения. Искренне горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди - мамой наших детей. Я от всей души поздравляю тебя с таким замечательным праздником. Желаю, чтобы каждый твой день был полон яркой радостью. Пусть судьба будет благосклонна всегда к тебе, пусть только хорошие новости приятно удивляют тебя. Будь всегда такой красивой, умной, нежной и ласковой», - написал Ющенко в Facebook.

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    Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием
    Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием
    Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием
    Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием
    Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием
    Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием
    Фото: Виктор Ющенко / Facebook

    Он также пожелал жене, чтобы в ее жизни «всегда царит весна, пусть счастливая звезда всегда освещает путь».

    «Крепкого здоровья тебе, родная, и всего наилучшего! Пусть моя любовь будет оберегом для тебя. А надежда, вера и любовь будут спутниками твоей жизни. Искренне обнимаю, милая моя, любимая моя Катя!», - резюмировал в поздравлении експрезидент.

    Как известно, Екатерина Ющенко (Чумаченко) родилась в семье украинских эмигрантов 1 сентября 1961 в Чикаго, Иллинойс (США). Женщина имела успешную карьеру в правительстве США и в частном бизнесе, в настоящее время занимается благотворительной деятельностью.

    С 1991 года Екатерина Чумаченко часто посещала Украину. В 1993 г. на борту самолета, летевшего в Америку, познакомилась с Виктором Ющенко. В 1998 они поженились и в 1999 у них родился первый ребенок - София. Впоследствии, в 2001 родилась дочь Кристина, а в 2004 - сын Тарас. В 2005 году Екатерина Ющенко стала гражданкой Украины.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости Виктор Ющенко шоу-бизнес
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    Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием