Ющенко нежно поздравил «возлюбленную Катю» с 60-летием

Виктор и Екатерина Ющенко в браке с 1998 года

Екатерина Ющенко родилась в семье украинских эмигрантов в Чикаго

Третий президент Украины Виктор Ющенко поздравил «милейшую, нежную, добрую, красивую и мудрую» жену Екатерину с 60-летием.

«Сегодня замечательный день - в моей любимой жены день рождения. Искренне горжусь тем, что много лет иду рука об руку с очаровательной, нежной, прекрасной леди - мамой наших детей. Я от всей души поздравляю тебя с таким замечательным праздником. Желаю, чтобы каждый твой день был полон яркой радостью. Пусть судьба будет благосклонна всегда к тебе, пусть только хорошие новости приятно удивляют тебя. Будь всегда такой красивой, умной, нежной и ласковой», - написал Ющенко в Facebook.

Он также пожелал жене, чтобы в ее жизни «всегда царит весна, пусть счастливая звезда всегда освещает путь».

«Крепкого здоровья тебе, родная, и всего наилучшего! Пусть моя любовь будет оберегом для тебя. А надежда, вера и любовь будут спутниками твоей жизни. Искренне обнимаю, милая моя, любимая моя Катя!», - резюмировал в поздравлении експрезидент.

Как известно, Екатерина Ющенко (Чумаченко) родилась в семье украинских эмигрантов 1 сентября 1961 в Чикаго, Иллинойс (США). Женщина имела успешную карьеру в правительстве США и в частном бизнесе, в настоящее время занимается благотворительной деятельностью.

С 1991 года Екатерина Чумаченко часто посещала Украину. В 1993 г. на борту самолета, летевшего в Америку, познакомилась с Виктором Ющенко. В 1998 они поженились и в 1999 у них родился первый ребенок - София. Впоследствии, в 2001 родилась дочь Кристина, а в 2004 - сын Тарас. В 2005 году Екатерина Ющенко стала гражданкой Украины.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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