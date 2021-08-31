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    16-летняя дочь Моники Беллуччи стала звездой модного показа (фото)

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    16-летняя дочь Моники Беллуччи стала звездой модного показа (фото)
    instagram.com/devacassel_/

    Девушка прошла по подиуму в пышном розовом платье

    Дочь 56-летней Моники Беллуччи и 54-летнего Венсана Касселя, 16-летняя Дева Кассель, стала моделью на показе Dolce & Gabbana. Девушка поделила подиум с певицей Дженнифер Лопес и дочерью супермодели Хайди Клум, 17-летней Лени.

    Дочь Моники Беллуччи продефилировала в пышном розовом платье с многослойной юбкой асимметричного кроя. Наряд был расшит крупными объемными цветами и бантами.

    Дева приехала в Венецию вместе с мамой. Беллуччи на вечеринке после показа принялась позировать с дочерью.

    Моника и Дева снялись на фоне цветов. Актриса и ее наследница выбрали схожий стиль – обе отдали предпочтение черному цвету. Беллуччи остановилась на черном пиджаке и платье с глубоким декольте. Она распустила волнистые волосы и сделала акцент на глазах и подвела черным карандашом верхнее и нижнее веко. Образ звезды фильма «Братья Гримм» дополнила нюдовая помада.

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    16-летняя дочь Моники Беллуччи стала звездой модного показа (фото)
    16-летняя дочь Моники Беллуччи стала звездой модного показа (фото)
    16-летняя дочь Моники Беллуччи стала звездой модного показа (фото)
    16-летняя дочь Моники Беллуччи стала звездой модного показа (фото)
    16-летняя дочь Моники Беллуччи стала звездой модного показа (фото)
    instagram.com/devacassel_/

    Поклонники пришли в восторг от совместного снимка звездных матери и дочери. «Самая красивая женщина в мире вместе с самой красивой девушкой в мире!», «Какие головокружительные красотки!», «Мама божественна! А ты всё еще маленькая девочка, хоть и такая прекрасная», «Ученица равна учителю. А в чём-то даже превзошла», «Одно удовольствие – смотреть на вас», — заявили фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    16-летняя дочь Моники Беллуччи стала звездой модного показа (фото)