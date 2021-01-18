Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)

Комментаторов восхитило трепетное отношение ретривера к младенцу

Супруги Паркс из Бостона, которые недавно стали родителями, даже не думали, что их золотистый ретривер по кличке Хинкли будет относиться к новорожденному с удивительной теплотой и заботой. Молодая мама рассказала, что поначалу Хинкли считал малыша Тедди новой игрушкой, с которой он может поиграть. Но вскоре пес стал постоянным спутником ребенка: он ложился спать рядом, обнимал и оберегал его, как самая настоящая няня.

«В первые несколько ночей Хинкли наблюдал за Тедди из нашей кровати. Пока тот спал в своей люльке, он с любопытством следил за каждым его движением. Через несколько дней Хинкли понял, что «игрушка» на самом деле не его и никуда не денется», — вспоминает Паркс.

По ее словам, она очень рада, что сын растет вместе со своим четвероногим другом: «Мое сердце тает, когда я наблюдаю за ними и понимаю, что Хинкли берет на себя роль старшего брата, который заботится о благополучии своего младшего братика».

Комментаторов восхитило трепетное отношение ретривера к младенцу.

«Никто не любит тебя так, как твоя собака», «Начало крепкой связи и дружбы на всю жизнь. Хотя не уверен, что позволю своей собаке облизывать лицо ребенка», «Это прекрасно. Мои дети выросли с кошками и собаками, хватали их еду, спали и вылизывали их, и они были самыми здоровыми детьми на свете», - комментируют фото пользователи сети.