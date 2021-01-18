  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)

    • Розсилка
    Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)

    Комментаторов восхитило трепетное отношение ретривера к младенцу

    Супруги Паркс из Бостона, которые недавно стали родителями, даже не думали, что их золотистый ретривер по кличке Хинкли будет относиться к новорожденному с удивительной теплотой и заботой. Молодая мама рассказала, что поначалу Хинкли считал малыша Тедди новой игрушкой, с которой он может поиграть. Но вскоре пес стал постоянным спутником ребенка: он ложился спать рядом, обнимал и оберегал его, как самая настоящая няня.

    «В первые несколько ночей Хинкли наблюдал за Тедди из нашей кровати. Пока тот спал в своей люльке, он с любопытством следил за каждым его движением. Через несколько дней Хинкли понял, что «игрушка» на самом деле не его и никуда не денется», — вспоминает Паркс.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)
    Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)
    Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)

    По ее словам, она очень рада, что сын растет вместе со своим четвероногим другом: «Мое сердце тает, когда я наблюдаю за ними и понимаю, что Хинкли берет на себя роль старшего брата, который заботится о благополучии своего младшего братика».

    Комментаторов восхитило трепетное отношение ретривера к младенцу.

    «Никто не любит тебя так, как твоя собака», «Начало крепкой связи и дружбы на всю жизнь. Хотя не уверен, что позволю своей собаке облизывать лицо ребенка», «Это прекрасно. Мои дети выросли с кошками и собаками, хватали их еду, спали и вылизывали их, и они были самыми здоровыми детьми на свете», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: «Это не я!»: Забавные морды собак, которых поймали с поличным (фото)
    Теги: дети животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies