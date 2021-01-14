Курьезные фото хвостатых гигантов, которые похитят ваши сердца

Несмотря на свои огромные размеры песики обожают обнимашки

Иногда кажется, что чем больше собака, тем больше любви она может дать своему хозяину и миру. И хотя маленькие песики тоже прекрасны, гигантские собакены — это всегда захватывающее зрелище.

Несмотря на свои огромные размеры эти песили обожают обнимашки, сидеть на коленках у хозяев, а также играть с детьми и своими хвостатыми собратьями, которые по сравнению с гигантскими хорошими мальчиками кажутся просто крохотными.

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