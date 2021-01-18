Фото солнечных котов, которые согреют даже суровой зимой

Вместе с этими котиками, зимний день станет чуточку теплее

Когда за окном холодно и пасмурно, хочется оказаться там, где тепло и много солнечного света. Понежиться на солнышке, которое благоприятно влияет на наше настроение и здоровье, любят не только люди, но и животные.

Предлагаем взглянуть на снимки котиков в лучах солнца, чтобы в этот зимний день у вас на душе стало чуточку теплее.

Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.