Украинская телеведущая довела подписчиков до слез трогательной историей о маме

Звезда рассказала щемящую историю из детства

Телеведущая Алла Мазур показала детское фото и вспомнила новогоднюю историю. На черно-белом снимке, который телеведущая опубликовала в соцсетях, знаменитость позирует у елки в образе Снегурочки.

В посте ведущая рассказала трогательную историю, которая произошла в 2 или 3 классе. Так, в школе будущей звезде доверили роль Снегурочки на новогодний утренник. Алла хорошо подготовилась и изучила длинный текст. Впрочем, за день до вступления она осознала, что нет костюма.

«О магазинах карнавальной одежды в нашем Зенькове тогда еще и не слышали. Заказать в местных мастериц мы с мамой тоже не успели. У нее — медсестры в местной больнице — сплошные дежурства. И вот... Уже ночь, мама с работы еще не вернулась... Все мои мечты о замечательном празднике рассыпаются на глазах... Ну что ж, буду Снегурочкой в школьной форме: подумала я, засыпая в слезах. Украшу дождиком — и пойду. А что делать?», - вспомнила знаменитость.

Впрочем, на утро телезвезда почувствовала себя Золушкой, которая уже стала принцессой. Ее мама за ночь сшила замечательный костюм.

«На стуле рядом с кроватью лежал прекрасный сияющий полушубок: с рукавами, обшитыми почти мехом. Наряду такие же расшитые снежинками белые сапожки. И в довершение — то ли шапочка, то ли корона, но что-то такое же сияющее и прекрасное! Настроение и праздник были спасены! И это хорошо видно на фото. Мама таинственно улыбалась. И только потом я узнала. Что костюма Снегурочки вечером действительно еще не было. Мама за ночь с накрахмаленной простыни сшила халатик, который стал полушубком. С ролью меха справилась вата, политая клеем и посыпанная осколками разбитых елочных игрушек. В качестве сказочного бисера — разобранная елочная гирлянда. Она украсила и мою замечательную шапочку, ну а школьные сапоги, обшитые той же белой простыней — стали сказочно красивой обувью Снегурочки. Так, по крайней мере, я все это чувствовала. Черно-белое фото этого сияния не передает, но вы бы видели, как мой костюм искрился и переливался под прожекторами!», - поделилась Алла Мазур.

facebook.com/1plus1.AllaMazur/

Знаменитость добавила, что когда увидела нарядную одежду — расплакалась от умиления, ведь поняла, что ее мама после работы всю ночь не спала и сотворила чудо. Телеведущая призналась, что сколько бы дальше приключений в ее жизни не было, знание — что мама умеет творить чудеса — навсегда с ней.