Западные СМИ рассказали, почему расстались Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2007 году



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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин вместе уже более 10 лет

Кажется, что они никогда не расставились, однако в начале отношений, а именно в 2007 году, они на время разошлись. До сегодняшнего дня причина такого решения была неизвестна. Западные СМИ наконец пролили свет на истинные причины конфликта Кейт и Уильяма.

Так, в новогодние праздники в 2006 году Кейт пригласила Уильяма к своим родителям. Поначалу принц принял приглашение, но затем отказался. Он не решился нарушать королевский протокол, ведь по традициям члены монаршей семьи справляют рождество рядом с Елизаветой II в Сандрингеме.

Для будущей герцогини такой поступок был равен оскорблению. Из-за этого они начали ссориться и в итоге в 2007 году решили взять паузу.

Стоит отметить, что эта пауза в отношения пошла на пользу паре. Теперь, в королевской семье все хорошо и в мае этого года у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился еще один малыш - принц Луи

Джерело: graziamagazine.ru